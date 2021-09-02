Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Beylerbeyi Mahallesinde meydana gelen yangında, İzmir istikametinden Denizli istikametine seyir halindeki 20 K 7099 plakalı tomruk yüklü kamyon, Beylerbeyi Mahallesine geldiğinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı arka tekerlekleri alev aldı.

KAMYON ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bir anda büyüyen alevler kamyonun dorsesindeki tomruklara sıçradı. Alevlerin tomruklara sıçramasıyla kamyon bir anda alev topuna döndü. Alevleri fark eden sürücü aracı kenara çekerek kendisini dışarıya attı.

EKİPLER TARAFINDAN MÜDAHALE EDİLDİ

Durumu fark eden diğer sürücüler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan tomruk yüklü kamyona müdahale etti. Yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı ve soğutma işlemi uygulandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alevlerin kontrol altına alınmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe kontrollü olarak açıldı. Meydana gelen üzücü olay sonrası kamyonda maddi hasar oluştu. Çıkan araç yangını ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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