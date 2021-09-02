Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Of ilçesinin en eski vergi mükelleflerinden İsmail Hakkı Akyüzlü, 8 yaşlarında ticaret hayatına atıldı.

1950’li yıllarda Samsun’da berberlik yapan Akyüzlü, daha sonra çeşitli yerlerde iş yaptıktan sonra memleketi Of’a taşındı. 1973 yılında hırdavatçılık işine geçiş yapan Akyüzlü, bir kağıda "İyi dost az meşgul edendir" yazazarak dükkanının camına astı.

Yazıdan sonra işlerinin geliştiğini belirten Akyüzlü, yazı sayesinde aylık cirosunun arttığını söyledi. Yarım asırdan fazladır vergi mükellefi olan Akyüzlü, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan da teşekkür belgesi aldı. Ticaret hayatında meşguliyetin önemli bir konu olduğunu dile getiren Akyüzlü, yazıyı gören insanların tebessüm ederek anlayışla karşıladıklarını söyledi.

"MEŞGULİYET İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Akyüzlü, yaptığı açıklamada "1950’li yıllarda Samsun’da berber dükkanım vardı. Dükkana gelip sadece muhabbet için oturanlar olurdu. Dışarıdan onları gören müşteriler sıra var diye içeri girmezdi. O zamanlar bu yazıyı dükkanın camına yazıp astım. Onlarda yazıyı görünce gülüp giderlerdi. ’Biz meşgul etmeyelim’ diye düşünürlerdi. Bu yazı aslında ters bir cevap değil. İnsanları rencide anlamında değil bu. Anlayan anlıyor. Buraya geldikten sonra yazıyı buradaki dükkanıma astım. Bu yazıyı yazdıktan sonra cirom 2 bin TL arttı. Bu yazı çok önemli. İyi dost az meşgul edendir. Bu yazıdan sonra ticari hayatım gelişti. Boş sohbetler ortadan kalktı. Ticaret hayatında bu konu aslında çok önemlidir. Meşguliyet iyi bir şey değil! Bu yazı, görenlerin çok ilgisini çekiyor. Tebrik ediyorlar" dedi.

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor Adana’da 0 kilometre aldığı aynı marka ve model 2 otomobili yanan vatandaş evinin önündeki park alanına, ‘Buraya Hyundai marka araçlar park edemez’ yazılı afiş astı. Yazının fotoğrafı sosyal medyada binlerce kez beğenilirken, çevre esnafı ise yazıyı görüp duran her kişiye dert anlatmaktan yoruldu.

Arabasının camına yapıştırdığı yazıyı görenler şaştı kaldı Eskişehir’de trafikte görüntülenen aracın arka camına sürücüsünün yazdığı ‘acemiyim yaklaşmayın‘ uyarısı dikkat çekti.