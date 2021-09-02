Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da sokak ortasında birbirlerine bıçakla saldırdılar.

BIÇAKLA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Seyhan ilçesine bağlı Demetevleri Mahallesinde meydana gelen olayda, motosikletli Can ve Selim A. daha önce aralarında husumet olan Cumali ve Ramazan Y. kardeşlerin evinin önüne geldi. Can ve Selim A.’yı gören iki kardeş sokağa çıkınca aralarında bıçaklı kavga çıktı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kavga sırasında Selim, Can A. ile Cumali Y. yaralandı. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaralanmayan zanlı Ramazan Y.’yi evinde gözaltına alırken, 3 yaralı ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Selim A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis inceleme başlatırken olaydan geriye devrilmiş motosiklet ile olayda kullanılan iki bıçak kaldı.

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