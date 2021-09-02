Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde mısır yüklü tır devrildi,
MISIRLAR YOLA SAVRULDU
Siverek-Diyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana gelen kazada mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Tırda bulunan mısırlar çevreye saçılırken, şoför kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
DÖKÜLEN MISIRLAR TOPLANDI
Kazadan sonra işçiler yere dökülen mısırı toplamaya çalışırken, jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
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