Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle Batı Karadeniz bölgesini uyardı. Kuvvetli olacağı öngörülen yapısın gece yarısından itibaren gelmesi bekleniyor.

ANİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Batı Karadeniz'de aralıklarla halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanakların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın öğleye kadar Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Altındağ’da sağanak yağış sele yol açtı Başkent’te akşam saatlerinde başlayan yağış sele yol açtı. Ankara’nın Altındağ ilçesinde bazı evleri su bastı.

Meteoroloji açıkladı: Sıcaklık düşüyor, yağışlı hava geliyor Türkiye genelinde son günlerde etkili olan hava sıcaklığının azalarak perşembe gününden itibaren mevsim normallerinin altına inmesi, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülmesi bekleniyor.