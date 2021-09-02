Merkeze bağlı Darıköy köyü Koloğlu mevkiinde Mustafa İ. yönetimindeki taksi ile karşı yönden gelen Aydın A. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan taksi sürücüsü Mustafa İ. ile araçta bulunan Emin ve Muradiye B., Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
TEM'de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana gelmişti. Meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.
Kaza yaptı! Kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu Erzurum'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası kocasının ambulansta olduğunu öğrenen kadın, eşini öldü sanıp ambulansın peşinden koştu.