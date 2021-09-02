Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de müteahhitlerin borç kavgası kanlı biterken, 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Belediye binasının yanında birbirine giren şahıslar, bir süre sonra silahlarını çekerek ateş etmeye başladı. Çatışma üzerine 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Olay, saat 18.15 sıralarında Cennetoğlu Mahallesi Yeşillik Caddesi'nde bulunan Karabağlar Belediyesi binasının yanında meydana geldi. İddiaya göre, Özal K. ve babası Naif K. ile ortakları Haluk T. ve Basri E. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup arasında silahlı tartışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada Özal K. karın kısmından babası Naif K. ayak kısmından, Haluk T. ve Basri E. bacak kısmından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çatışmanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Özal K. ve babası Naif K. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Basri E. Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Haluk T. ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

ÇEVREDEKİ İŞ YERLERİNE KURŞUNLAR İSABET ETTİ

Öte yandan silahlı çatışmanın yaşandığı bölgenin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan bir iş yerinin camına tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği görüldü. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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