Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde Kadirli’den Osmaniye’ye doğru seyreden otomobil önce kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı, daha sonra yanmaya başladı.

Kaza sonrası otomobil içerisinde sıkışan 16 yaşındaki Murat Türker Ege isimli lise öğrencisi genç yanarak feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri hayatını kaybeden gencin cesedini araçtan çıkardı. Cumhuriyet savcısını olay yerinde yaptığı incelemenin ardından lise öğrencisi Murat Türker Ege’nin cansız bedeni Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Feci şekilde hayatını kaybeden lise öğrencisi gencin kaza yapıp öldüğü otomobili, kendisinin kullandığı belirlendi.

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