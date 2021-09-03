Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Narlı mevkiinde kaza meydana geldi. Karayolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, kamyon, tır, hafif ticari araç ve 2 otomobil zincirleme kaza yaptı.

SIKIŞAN VE YARALANANLAR VAR

İhbar üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçlarda sıkışan ve yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince ilk müdahale yapıldıktan sonra hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonrası yol kısa süreli tek şeritten seyretti.

Öte yandan Tunceli'deki orman yangınından gelen ve kazayı yolda gören Kahramanmaraş ve Mersin itfaiye ekipleri müdahale ederek yaralıları araçlardan çıkarttığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Tuzla’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var Tuzla’da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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