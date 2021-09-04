Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt'te seyir halindeki otomobille tır çarpıştı. Otomobil sürücüsü olay yerinde feci şekilde öldü. Kazada 5 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Baykan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ferhat Taşkıran'ın kullandığı otomobil ile Seyithan Karataş yönetimindeki tır, Baykan-Siirt kara yolu Çaykaya mevkisinde çarpıştı. Otomobil sürücüsü Ferhat Taşkıran hayatını kaybetti, Ahmed Beşir, Nursena, Furkan, Sema ve Mihrican Seval Taşkıran yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tuzla’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var Tuzla’da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Florya'da feci kaza! Otomobil hurdaya döndü, yaralılar var Florya'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası hurda yığınına dönen otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza yaptı! Kocasını öldü sanıp ambulansın peşinden koştu Erzurum'da iki aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası kocasının ambulansta olduğunu öğrenen kadın, eşini öldü sanıp ambulansın peşinden koştu.