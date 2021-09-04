Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokat-Niksar kara yolu Danişmend Gazi Bulvarında kaza meydana geldi. E.E. (33) idaresindeki marka otomobil ile E.Y. (28) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı şahıs sağlık ekipleri tarafından ambulansla Niksar Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı

Feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı Siirt'de tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de feci şekilde yaralandı.

Tuzla’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var Tuzla’da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.