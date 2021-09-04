Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunuslar Mahallesi ile Yabancılar Mahallesi arasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Zeytinliklerin yakınından başlayan yangın, fıstık çamlarının bulunduğu alandan sonra kızılçam ormanına sıçradı.

5 DEKARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangına 4 helikopter ile 3 yangın müdahale aracı ve 18 arazöz 3 dozer, 2 su tankeri ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait 4 arazöz ile müdahale edildi. Akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 dekarlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor .

İş yerinde korkutan yangın! Sinop'ta çıkan yangında bir iş yeri alevlere teslim oldu.

Bodrum'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde çıkan orman yangını sabah kontrol altına alınabildi.