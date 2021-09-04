Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Mobil Radarı ile Dikili ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğunu tespit etti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca, Foça ilçesi açıklarında 2 can salı içerisinde bulunan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 59 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sınırı geçmeye çalışan 113 Afgan göçmen yakalandı Van'ın Çaldıran ilçesinde yaya olarak sınırı geçmeye çalışan 113 göçmen yakalandı.