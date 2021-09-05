Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Efeler ilçesi Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 00.00 sularında nişanlısıyla tartışan S.D. isimli şahıs sinir krizi geçirdi. Bir anda evinin penceresine çıkan kadın, kendisini aşağıya sarkıttı. Aşağıya sarkan S.D.’yi fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

POLİSLER İKNA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olası bir atlamaya karşı itfaiye ekipleri park halindeki araçları çektirip hava yastığı kurdu. Uzun süre sessiz bir şekilde kendisini aşağıya sarkıtan kadını, ekipler ikna etmeye çalışırken eve girmeyi başaran polis ekipleri aşağıya sarkan kadını içeriye çekti.

Ekipler tarafından kurtarılan S.D. isimli kadın, sağlık kontrolü için ambulansla hastaneye götürüldü.

3 kızını öldüren şahıs cezaevinde intihara teşebbüs etti Trabzon'da geçtiğimiz günlerde 3 küçük kızını öldüren ve tutuklanarak cezaevine gönderilen imam Emre Göktaş, kaldığı hücrede intihar girişiminde bulundu.

Feci olay! Arkadaşını öldürüp intihar etti Denizli'de bir şahıs ev arkadaşını öldürdükten sonra kendi başına sıkarak intihar etti.