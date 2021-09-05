Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün saat 14.50 sıralarında Marmara Denizi'nde can pazarı yaşandı. İstanbul'da Kadıköy Fenerbahçe açıklarında seyreden ve Adalar seferini yapan vapurda 60 yaşlarındaki bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle geminin güvertesinden denize düştü.

VATANDAŞLAR MÜRETTEBATA BİLDİRDİ

Adamın düştüğünü gören vatandaşlar durumu mürettebata bildirdi. Kaptanın ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevlileri, suyun yüzeyinde bilinci kapalı olarak bulunan adamı bota alarak Üsküdar iskelesine çıkarttı.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Üzerinden kimlik çıkmayan adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.