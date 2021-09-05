Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonbahar mevsimine geçilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş başladı. Bu doğrultuda Meteorolojiden yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli rüzgar ve fırtına olacağının öngörüldüğü bildirildi.

RÜZGAR, KUZEY VE KUZEY DOĞU YÖNLERİNDEN ESECEK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden eseceği belirtildi.

Kuvvetli rüzgarın, Marmara'da İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da fırtına ve yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da sağanak bekleniyor Meteoroloji'den alınan son dakika tahminlerine göre; Marmara, Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den 3 bölgeye şiddetli sağanak uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden şiddetli sağanak uyarısı MGM'den alınan bilgiye göre, Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterecek.