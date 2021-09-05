Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük'te vatandaşlar yoldan geçtikleri esnada kenarda bulunan ağaçta asılı bir ceset görüp şoku yaşadı. Cesedin 5 çocuk babası 42 yaşında bir şahsa ait olduğu öğrenildi.

YOLDAN GEÇEN VATANDAŞLAR TARAFINDAN BULUNDU

Olay, 75.Yıl Mahallesi 68 Nolu Sokak’ta meydana geldi. Ağaca iple asılı halde bulunan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken ağaçta asılı olan şahsın 5 çocuk babası Adem S. (42) olduğu belirlendi.

42 yaşındaki adamın cansız bedeni Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

16 yaşındaki kayıp genç ağaca asılı halde bulundu Ordu'da kayıp olarak aranan 16 yaşındaki genç, ağaçta asılı halde bulundu.

Sancaktepe’de kaybolan gencin cesedi ormanda ağaca asıl halde bulundu Sancaktepe’de oturan ve 23 gün önce kayıplara karışan Abdülkadir Dursun, arayışlar sonunda evinden yaklaşık 10 km uzaklıkta ormanlık alanda ölü bulundu. Askerden geldikten sonra ablasının yanında yaşamaya başlayan Dursun’un kısa süre önce polis olmak için sınava girdiği öğrenildi. Dursun’un var olan borçları yüzünden öldüğü iddia ediliyor.

Çalılıklar arasında ağaca asılı halde ölü bulundu Samsun'da köpek havlamasının geldiği yeri kontrol eden genç, babasını çalılıklar arasındaki ağaç dalına asılı halde ölü buldu.