Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Limon tuzu: Ütüye koyacağınız suyu limon tuzu ekleyerek kaynatın. Sonra bu kaynar suyu ütünüzün haznesine koyun. Daha sonra ütünüzü normal şekilde çalıştırarak, buhar işlevi ile limon tuzunun gözeneklere ulaşmasını sağlayın.

Sirkenin gücü: Ütünüzü de sirkenin gücüne emanet edebilirsiniz. Eşit oranda beyaz sirke ve suyu karıştırarak ütünüzün su haznesini doldurun. Çalıştırdığınızda bir süre sonra kireçlerin çözüldüğüne şahit olacaksınız. Birkaç defa buhar işlemi yapıp ütünüzü kapatın ve kalan suyu dökün. Ancak her şeyden önce ütünüzün kullanım talimatlarına uyarak kullanmalısınız.