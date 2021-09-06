Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin okulların başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Fatih Lahor Kavşakta da polis ekipleri okul servislerini kurulan uygulama noktasına çekti. Durdurulan servislerde kontroller gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Aracında ‘Dur’ levhası bulunmayan ve minibüs kullanma geçerlilik süresi dolan sürücü belgesiyle araç kullanan bir servis sürücüsüne para cezası kesildi.

“ARKDAŞLAR GÖREVLERİNİ YAPIYORLAR”

Minibüs, uygulama noktasına gelen başka bir şoför tarafından götürüldü. Ceza yiyen servis sürücüsü, “Kreş servisi çekiyorum. Arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. ‘Dur levhası yok’ dedi. Şimdi başka bir şoför gelecek. Belgenin birkaç tane sınırı var. Bir tanesi dolmuş” dedi.

Okullar açıldı, İstanbul'da trafik durma noktasına geldi Okullarında açılmasıyla birlikte sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 63’lere çıktı. Avcılar E-5 Karayolunda trafik yer yer durma noktasına geldi. Servis minibüsleri ve otobüsler uzun kuyruklar oluşturdu.

Tuzla’da zincirleme trafik kazası: Yaralılar var Tuzla’da D-100 karayolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM'de meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde dün iki hafif ticari aracın çarpışmasıyla trafik kazası meydana gelmişti. Meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi.