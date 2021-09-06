Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Banyas kentindeki elektrik santralinden denize karışan 15 bin tonluk petrol önce Kıbrıs açıklarına sonra da Hatay'ın Samandağ sahillerine vurdu.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

14 kilometrelik Samandağ kıyı şeridi boyunca kendini gösteren petrol atıklarının temizlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

KIYIDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Seyit Onbaşı Gemisi'nin Samandağ açıklarında çalışmalarına devam ettiği, Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de kıyıda çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Bu arada denize giren vatandaşların ayaklarına petrol atığı bulaştı.

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