Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Dorset semalarında gösteri uçuşu yapan 23 yaşındaki Kirsten Pobjoy ölümden kıl payı kurtulmuştu.

“DAHA İYİ BİR İŞİM OLAMAZ”

Çığlıklar atarak yardım isteyen ve bir daha bu tehlikeli mesleği yapmaması beklenen Pobjoy, “Daha iyi bir işim olamaz. Havada uçak üzerinde gösteri yapmak benim için bir meslek değil, hayat tarzı. İlk günkü kadar heyecanlıyım. Yapabileceğim kadar bu işe devam etmek istiyorum” dedi. Dünyada bu işi tam zamanlı olarak yapan iki kişiden biri olan Pobjoy, dünyanın birçok yerinde gösteri yaptı.

ABD’de uçak kazası! 2 kişi yaralandı ABD’nin California eyaletinde otoyola acil iniş yapmak zorunda kalan küçük uçağın araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Erdoğan'dan uçak kazasında ölen mühendisin babasına baş sağlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki yangın söndürme uçağı düşmesi sonucu hayatını kaybeden üç Türk'ten biri olan Oğuz Avşar Aydın'ın babasını aradı. Erdoğan, aileye taziyelerini iletti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Nijerya'ya uçak kazası için taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'da meydana gelen ve Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İbrahim Attahiru'nun da içlerinde bulunduğu 11 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili taziye mesajı yayınladı.