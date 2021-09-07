Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 12.42'de 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 15,22 kilometre olarak açıklandı.
Son dakika deprem! Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın ilinin Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Datça'da 4,2 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kütahya'daki depremin ardından 29 artçı meydana geldi Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından 29 artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.