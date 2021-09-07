Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni dönemin başlamısıyla birlikte şehirlerarası seyahatlerde aşı kartı veya 48 saat içerisinde yapılmış PCR testi sorulmaya başlandı.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİ

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 6 Eylül’den itibaren şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcuların aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri zorunluluğu getirilmişti.

DOĞU EKSPRESİNDE AŞI KARTI SORULMAYA BAŞLANDI

Genelgenin ardından TCDD’ye bağlı Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara istikametinde hizmet veren ve masalsı yolculuk yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan Doğu Ekspresinin yolcularına bugün aşı kartı ve PCR testi soruldu.

SEYAHAT ETMELERİNE İZİN VERİLMEDİ

Aşılarını olan yolcular seyahat için hiçbir engelle karşılaşmadan biletlerini alırken aşı yaptırmayan veya 48 saat içerisinde yaptırılan negatif PCR testi olmayan kişilerin seyahat etmesine izin verilmedi.

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