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Palu davasının kilit ismine ağırlaştırılmış müebbet hapis
07.09.2021 - 14:58 | Son Güncelleme: 07.09.2021 - 15:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de Meryem Tahnal’ın öldürülmesi olayı ile ilgili yargılanan Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti, damat Tuncer Ustael'in ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırırken diğer sanıklara da 14 yıl 2’şer ay hapis cezası verdi.
Etiketler : Tuncer Ustael,
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