Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kız meselesi yüzünden iki kişi arasında kavga çıktı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Yahşihan ilçesinde Devlet Bahçeli Caddesi'nde meydana gelen olayda kız meselesi yüzünden C.A. ile H.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu H.A, (33) bacağından vurularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında H.A'yı ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olayın şüphelisi C.A. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak Yahşihan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

ÇEVREDE BOŞ KOVANLAR BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri de yaptıkları incelemede bir ticari takside ve çevrede çok sayıda boş kovan buldu. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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