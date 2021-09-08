Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pamukova ilçesinde yaşayan küçük yaşlardaki bir çocuğun, dedesine uçak düştü demesi üzerine ekipler harekete geçti. Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkiinde düştüğü iddia edilen uçak için bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

“EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ DEDİLER”

Ekiplerce gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde herhangi bir uçak düşme olayının yaşanmadığı belirlendi. Olayı duyarak bölgeye gelen Emirhan Çiçek isimli vatandaş, “Kahvede oturuyorduk telefon ettiler bize yukarıda Gökgöz Mahallesi mevkiinde eğitim uçağı düştü dediler” dedi.

“DRONE İLE ARAŞTIRMA YAPACAĞIZ”

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgeye gelerek açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Güven Övün, “Biraz önce bir ihbar geldi Gökgöz Mahallesinde bir eğitim uçağının düştüğü ile ilgili. Onun üzerine ben Jandarma Komutanımızı aradım ve ona da aynı ihbar gelmiş. Hemen acilen olay yerine intikal ettik. Şimdi belediyemizin dronesini de çağırdık drone ile araştırma yapacağız. İnşallah asılsız ihbardır diyoruz. Pamukova’da eğitim uçaklarına hizmet veren bir havaalanı var İstanbul Havacılık Okuluna ait. Biz onlarla da görüşme yaptık ve uçağın onlara ait olmadığı anlaşıldı. Onların uçakları tammış yani” diye konuştu.

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