Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Erzin ilçesinde poşet yutan leylek bir vatandaş tarafından veterinere götürülerek kurtarıldı.

ÖLMEK ÜZEREYKEN FARK ETTİ

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü çalışanı Hasan Aslan iş yerine giderken Kızlarçayı Mahallesi'nde yol kenarında ölmek üzere olan bir leylek gördü. Leyleği alan Aslan, tedavisi için Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne götürdü.

POŞET YUTTUĞU FARK EDİLDİ

Veteriner hekimler tarafından muayene edilen leyleğin poşet yuttuğu anlaşıldı. Veteriner hekim tarafından poşet çıkarılarak leylek hayata döndürüldü. Leylek yapılan tedavinin ardından doğal ortamına bırakıldı.

Baharı bekleyen leyleklere, muhtardan balık servisi Karabük’te baharın habercisi leylekler, hava şartları nedeni ile mola verdikleri tarlayı mesken tutarken, mahalle muhtarı ise onları balıkla besledi.

Göç eden leylekleri öldürdüler Denizli’nin Çal ilçesinde bilinçsiz avlanan kişi ya da kişiler tarafından göç eden 2 leyleği tüfekle vurarak öldürdü.

'Baharın müjdecisi' leylekler Ağrı'ya gelmeye başladı Ağrı'dan sonbaharda sıcak bölgelere göç eden leylekler, havaların ısınmasıyla geri gelmeye başladı.