Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gevaş-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Dokuzağaç Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi. Van'dan Bitlis istikametine seyir halinde olan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen trafik kasında minibüste bulunan 40 düzensiz göçmenden 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

YARALILAR VAR

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarmak Ekibi (UMKE) ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı’na bağlı Gevaş İlçe Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve polis bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ekipler tarafından yola çıkarılarak ambulanslar Van'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaçak mülteci taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 15 yaralı Van'ın Gürpınar ilçesinde kaçak mülteci taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

5 mülteci takside yakalandı Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla girerek ticari taksiyle seyahat eden 5 Afgan uyruklu vatandaşı yakaladı.