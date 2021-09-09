Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli'de aylar sonra ilk yağış gerçekleşti. Mesai bitiminde başlayan ve kısa süreli etkili olan yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde bir anda etkili olan yağmur bazı noktalarda taşkın korkusuna neden oldu.

Evlerine gitmek üzereyken yağmura yakalanan vatandaşlar, tentene altlarına sığınması dikkatlerden kaçmadı.

Kars’ta sağanak yağmur! Caddeler gölete döndü Kars’ta etkili olan dolu ve sağanak yağmur cadde ve sokakları gölete çevirdi. İşyerleriyle evleri su bastı.

Denizli’de orman yangını! Kısa sürede kontrol altına alındı Denizli’de henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.