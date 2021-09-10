Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucuya geçit vermiyor. Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyünde saat 21.00 sıralarında A.Ö.’ye ait kamyonet durduruldu. Durdurulan araçta yapılan kontrolde 10 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Araç çekme belgeli çıkınca sürücü A.Ö.’ye bin 339 TL cezai işlem uygulanırken tahkikat başlatıldı.

HAZIR HALDE BULUNDU

Jandarma ekipleri Yığılca-Düzce karayolunda KOM uyuşturucu köpek unsurları ve trafik timi ile icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında M.A. idaresindeki araç durduruldu Durdurulan aracın içinde 5 gram ağırlığında içime hazır kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikata başlatıldı.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyon İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İhbar üzerine arama yapıldı, evde uyuşturucu bulundu Antalya’nın Kemer ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı alınan şahsın evinde yapılan aramada farklı türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi.