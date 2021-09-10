Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinin Ocaklı Mahallesi’nde kaza meydana geldi.

EVİN ÇATISINA UÇTU

Ümit T.'nin kullandığı 31 ADY 391 plakalı otomobil seyir halinde gittiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir evin çatısına düştü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kazanın haber verilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Ümit T. ve yanında yolcu olarak ismi öğrenilemeyen 1 kişi devlet hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

“HER HANGİ CAN KAYBI OLMADIĞI İÇİN SEVİNÇLİYİZ”

Otomobilin bir gürültü ile evlerinin çatısına düşmesi sonucu panik yaşadıklarını belirten Fırat Çelebioğlu, “Penceremizin camı kırıldı, evimizin içine tuğla parçaları girdi. Her hangi can kaybı olmadığı için sevinçliyiz'' dedi. Otomobil, çekici yardımı ile düştüğü evin çatısından kurtarıldı.

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