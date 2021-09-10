Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olayda, tramvayda yolcu olarak bulunan Gülcihan Er (65) adlı yaşlı kadın, Doğu Kışla durağında araçtan indi. Duraktan çıkmak için acele eden kadın, durak ile tramvay arasındaki boşluktan durağın dışına çıkmaya çalıştı. Yaşlı kadın, bu sırada hareket eden tramvay ile durak korkulukları arasında sıkışarak sürüklenmeye başladı.

SIKIŞARAK SÜRÜKLENDİ

Durağın cam korkuluklarının parçalandığı kazada, sürüklenen kadını gören durak güvenlik görevlisi, yaptığı uyarı ile tramvayı durdurarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yaşlı kadın, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ekipler, acı içinde bağıran kadının elini bir an olsun bırakmadı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ambulansa alınan kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tramvay ile durak arasında can pazarı

Gülhane Parkı önünde tramvay raydan çıktı Bağcılar-Eminönü seferini yapan tramvay, Gülhane Parkı yakınlarında raydan çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kontrolden çıkan otobüste can pazarı: 33 yaralı Ağrı'dan İzmir'e seyir halinde olan yolcu otobüsü Uşak’ta kontrolden çıkarak yan yattı. 33 kişinin yaralandığı kazada yolcular şoförün uyuduğunu iddia etti.