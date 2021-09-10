Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Polatlı'da meydana gelen ve 1 kişinin ölümü, 2 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın altından dram çıktı. Öyle ki hayatını kaybeden kadın, geçen sene eşini aynı tarihten bir gün sonra şehit vermişti.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Kaza; Polatlı Basri Mahallesi Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; şehidin eşi Pınar Uyar'ın kullandığı 06 JOT 66 plakalı otomobil Basri çıkısında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Yoldan geçen diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 3 kişiden 1'i olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

SABRİ METE ÖNCE BABASIZ, ŞİMDİ DE ANNESİZ KALDI

Yapılan araştırmalarda hayatını kaybedenkişinin11 Eylül 2020 yılında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerlerden evli ve 1 çocuk babası olan Jandarma Uzman çavuş Yusuf Uyar'ın eşi Pınar Uyar olduğu belirlendi. Şehidin oğlu Sabri Mete Uyar ve eşinin yeğeni A.C yaralandı.

ÜZEN TESADÜF

Şehit Yusuf Uyar'ın 11 Eylül 2020 tarihinde şehadet haberini alan aile fertleri aradan geçen 1 yıl sonra ise karısı Pınar Uyar'ın 1 gün önce 10 Eylül 2021 tarihinde acı haberini aldı.

Şehidin eşi Pınar Uyar'ın, yarın Yassıhöyük Mahallesi'nde yapılacak olan cenaze töreninin ardından defnedileceği öğrenildi.

Katliam gibi kazanın altından dram çıktı Kırıkkale'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden aileden geriye 2 çocuk daha kaldığı ortaya çıktı.