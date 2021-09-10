Düzce'nin Çilimli İlçe Belediyesinde dün nikah kıydıktan 3 saat sonra motosiklet kazası geçiren Münire Kuğu, bugün memleketinde toprağa verildi.
MOTOSİKLET KAZASI GEÇİRDİ
Dün nikah kıydıktan 3 saat sonra Rüştü Can Ulcay ile bulunduğu motosikletin, önlerinde seyreden kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Münire Kuğu'nun (21) cenazesi yakınları tarafından alınarak Çanakçı ilçesinin Bakımlı köyüne getirildi.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Kuğu için Bakımlı Köyü Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kuğu'nun naaşı Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi. Cenaze törenine Münire Kuğu'nun yakınları sıra Çanakçı Kaymakamı Yusuf Baran Vural ve vatandaşlar katıldı.
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