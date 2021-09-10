Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pamukkale ilçesi Ankara Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ramazan Aydoğan yönetimindeki otomobil ile seyir halinde iken tünele girmek için son anda manevra yaptı. O sırada tünele girişinde seyir halindeki transitin çarpması sonucu otomobil metrelerce takla attı. Bir işyerine ait güvenlik kameralarına aracın demir bariyerleri yıkarak taklalar atması saniye saniye yansıdı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu otomobil içerisinde sıkışan Aydoğan, yaralı olarak kurtarıldı. Hurdaya dönen otomobil içerisinden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Trafiğin durma noktasına geldiği yolda kullanılamaz hale gelen aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Katliam gibi kazanın altından dram çıktı Kırıkkale'de meydana gelen kazada hayatını kaybeden aileden geriye 2 çocuk daha kaldığı ortaya çıktı.

Nikahtan saatler sonra kazada öldüler Düzce'de öğleden sonra dünya evine giren çift, nikahlarının ardından motosiklet ile gezintiye çıktıkları sırada, kamyona arkadan çarpmaları neticesinde hayatını kaybetti.