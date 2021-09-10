Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 8 helikopter, 20 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar alan zarar gördü.

Anamur’daki yangın kontrol altında Anamur’daki yangın kontrol altında Mersin’in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Isparta’da yangın kontrol altında Isparta’da yangın kontrol altında Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karacahisar köyü yakınlarında başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.