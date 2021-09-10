Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 8 helikopter, 20 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar alan zarar gördü.
Anamur’daki yangın kontrol altında Mersin’in Anamur ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Isparta’da yangın kontrol altında Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karacahisar köyü yakınlarında başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.
Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen orman yangını çok sayıda ekibin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Manavgat'ın Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir uçak, 8 helikopter, 20 arazöz ve 5 su tankeriyle müdahale edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangında ilk belirlemelere göre 4 hektar alan zarar gördü.
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