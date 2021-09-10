Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da feci bir kaza meydana geldi. Yüreğir ilçesine bağlı Ege Bağatur Bulvarı'nda, M.Y. idaresindeki 01 DBA 56 plakalı otomobil ile K.S. yönetimindeki 01 LS 749 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler ile K.S'nin kullandığı otomobildeki Sabri Seriner yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Seriner, hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Adana'da cinnet dehşeti! Babasını dövdü, kardeşini öldürdü Adana'da cinnet getiren bir kişi önce babasını dövdü, ardından kardeşini pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli, suç aletiyle birlikte kayıplara karıştı.



Nikahı kıyıldıktan sonra kaza geçirdi! Gelinliği kefen oldu Düzce'de nikahları kıyıldıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında hayatını kaybeden çiftten Münire Kuğu'nun cenazesi bugün memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinde toprağa verildi.





