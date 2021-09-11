Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl 17 Mayıs'ta Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyünde meydana gelen olayda; iki çocuk annesi Fatma Kökoğlu (44), 20 yaşındaki kızı Duygu Kökoğlu ile birlikte birlikte çalıştığı fabrikanın gece mesaisinden çıkmıştı. Anne Kökoğlu, kızı ile birlikte fabrikanın işçi servisine binerek annesinin evine gitti. Bu sırada sokakta gizlenen eş Aydın Kökoğlu, anne ve kızın önünü kesti. Bir süre sözlü tartışma yaşayan ikiliyi sakinleştirmeye çalışan genç kızın çabaları sonuç vermedi. Gözü dönen boşanma aşamasındaki cani eş, belinden çıkardığı bıçakla Fatma Kökoğlu'nu hem kalbinden hem de karnından bıçakladı. Genç kız korkuyla anneannesinin evine giderken, katil koca olay yerinden kaçtı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatma Kökoğlu’nu ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz kadının cenazesi otopsi sonrası Kurşunlu Köyü Mezarlığına defnedildi.

Aynı gün jandarma ekiplerine teslim olan Aydın Kökoğlu, Çanakkale 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Çanakkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası görülen Aydın Kökoğlu, mahkemeye Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS ile bağlandı. Kendisine atfedilen suçlamaları kabul etmeyen Kökoğlu, olay günü Fatma Kökoğlu’nun kendisini iş çıkışında çağırdığını, burada boşanmak istediğini söylediğini belirtti. Fatma Kökoğlu’nun kendisine hakaret ettiğini söyleyen Aydın Kökoğlu, sağ cebinde bulunan bıçağı Fatma Kökoğlu’nun aldığını ve göbeğine sapladığını öne sürdü. O esnada bıçağı elinden almak istediğini, yere düştüklerinde bir darbenin de bu şekilde olduğunu, Fatma Kökoğlu'nun kardeşinden korktuğu için olay yerinden uzaklaştığını iddia etti.

"EŞE KARŞI NİTELİKLİ İNSAN ÖLDÜRME'

Mahkeme heyeti sanık ve tanıkları dinledikten sonra Aydın Kökoğlu’nun 'eşe karşı nitelikli insan öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Kökoğlu için verilen ağırlaştırılmış müebbet, Yargıtay yolu açık olmak üzere Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

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6 TL için yaşlı kadını öldüren kuryeye müebbet hapis Bakırköy’de 77 yaşındaki Meral Ahmetoğlu’nu 6 TL için öldürdüğünü iddia eden tutuklu sanık moto kurye Recep Yaz’a, ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘yağma’ suçundan da 9 yıl 2 ay hapis cezası verdi.