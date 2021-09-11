Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te yaşayan galerici Müslüm Ayhan, 15 gün önce gittiği hastanede yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı.

Hastanede tedavi altına alınan Ayhan, nefes almada sorun yaşayınca yoğun bakım ünitesine alındı.

AŞI SIRASI GELMESİNE RAĞMEN YAPTIRMADI

Yoğun bakıma girmeden sevenlerine mesaj yollayan Ayhan, ‘Allah’a hamd olsun iyiyim, beni merak etmeyin, çok çok selamlarımı iletiyorum sizlere. Bol bol dua edin, inşallah 2-3 gün içerisinde aranıza kavuşacağım, tekrar oturacağız, sohbet edeceğiz” dediği ortaya çıktı.

Öte yandan, aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 47 yaşında Müslüm Ayhan, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.