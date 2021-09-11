Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 28 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında illere göre 100 binde vaka haritasını paylaştı. Buna göre; vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan üç il, Kayseri, Elazığ ve Karaman oldu. İnsidans haritasında Türkiye'de ikinci sırada yer alan Elazığ’da, vatandaşlardan hem ilginç hem de sert tepkiler geldi.

MASKE VE MESAFE KURALINA UYULMUYOR

Vakaların arttığı Elazığ’da, vatandaşların maske ve mesafe kurallarına uymadığı gözlemlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın "Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun" uyarısına rağmen vatandaşlardan ilginç tepkiler geldi. Maske takmayan vatandaşlardan birisi kendisini örnek göstererek vatandaşları maske takmaya davet ederken bir başka vatandaş da "Halk kurallara uymuyorsa şikayet edip karakola götürecek değiliz" ifadelerini kullandı.

MASKESİZ HALİYLE MASKE TAKMAYA DAVET ETTİ

Maske takmayıp vatandaşları maske takmaya davet eden Feramuz Çiftçi, "Vatandaşlar maske takmıyor. Bence iyi etmiyorlar. Kendimi de örnek gösterebilirim. Maske taksak iyi olur. Hem kendimiz için hem de toplum için maske takmak bayağı iyi olur. Ben yoldan geldim, maskeyi attım. Kirlenmişti o yüzden attım. Yeni maske alacağım" dedi.

"HERKES İÇ İÇE"

Sıcak havalardan dolayı vatandaşların maske kullanmadığını dile getiren Düzgün Göçmen, "Elazığ halkı olarak elimizden geldiğince maske, mesafe ve temizlik kuralına uymamız lazım. Eğer ki biz bunlara uyarsak bu virüsün önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Sıcaklar olduğu için maske sık kullanılmıyor. Zaten herkes iç içe bu derece aramızda mesafe de kalmıyor" şeklinde konuştu.

"ŞİKAYET EDİP KARAKOLA MI GÖTÜRECEKSİNİZ?"

Tedbir kurallarına uymayanları ve aşı yaptırmayanları sert bir dille eleştiren vatandaşlardan Bedir Karakoç ise "Toplum bunun zararını ve karını bilmeli. Bilmedikten sonra doktor ne yapacak, baytar ne yapacak? Yani halk bunu kendisi anlamalı ve yapmalı. Halk buna uymuyorsa ne yapacaksınız? Şikayet edip karakola mı götüreceksiniz? 23 bin yeni vaka var. Adam hem kurallara uymuyor hem de korkuyorum diye iğne yaptırmıyor. Biz de ‘uysalar bir an evvel bu iş biter’ diyoruz. Uymuyorsan cezanı çekeceksin" diye konuştu.

Bakan Koca haftalık vaka tablosunu paylaştı Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından haftalık vaka durumunun yer aldığı tabloyu paylaştı. Vaka oranında en fazla artış yapan ilin Kayseri olduğu görüldü.

Otobüste maske takmayı reddeden kadın ortalığı birbirine kattı Antalya’da halk otobüsü içerisinde maske takmayı reddeden kadın adeta ortalığı birbirine kattı. Kendisinden maske takmasını isteyen otobüs şoförüne hakaretler yağdıran kadın, büyük tepki topladı.