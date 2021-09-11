Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başiskele ilçesi, Ovacık Mahallesi, Fabrika sokakta M.A. yönetimindeki kamyon ile M.Ç. yönetimindeki panelvan cadde üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle panelvan sürücüsü M.Ç. ve aracın içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Adana-Gaziantep Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Adana-Gaziantep Otoyolu'nda bir aracın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru ve kardeşi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Tır zincirleme kazaya neden oldu: Yaralılar var Şanlıurfa'da iddiaya göre park halindeki tırın sürücüsünün kapısını açması sonucu arkadan gelen üç otomobilin birbirine çarptığı kazada anne ve çocuğu yaralandı.