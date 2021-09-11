Elazığ’ın Dambüyük köyünde gerçekleşen olayda traktörün su tankerinin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen 37 yaşındaki Y.E., krikonun kopması sonucu tankerin altında kalarak ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar anında yetkililere haber verdi İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kriko kayınca aracın altında kaldı Uşak’ta 66 yaşındaki şahıs evinin önündeki otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isterken aracın krikodan kayması sonucu altında kalarak can verdi.
Tamir sırasında krikolar kaydı, 3 kişi otobüsün altında kaldı Malatya’da arızalanan otobüsü tamir eden 3 kişi krikoların kayması sonucu oluşan kazada otobüsün altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
37 yaşındaki adamın feci ölümü! Kırılan kriko sonu oldu
Elazığ'dan feci bir haber geldi. Kullandığı su tankerinin patlayan lastiğini değişmek isteyen 37 yaşındaki adam kırılan kriko yüzünden feci şekilde can verdi.
Elazığ’ın Dambüyük köyünde gerçekleşen olayda traktörün su tankerinin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen 37 yaşındaki Y.E., krikonun kopması sonucu tankerin altında kalarak ağır yaralandı. Durumu gören vatandaşlar anında yetkililere haber verdi İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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