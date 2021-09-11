Kızıltepe ilçe otogarı yerleşkesinde iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede alevlenerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
POLİS BİBER GAZI İLE MÜDAHALE ETTİ
Polis, kavga edenleri ayırabilmek için havaya ateş açıp ve biber gazı kullandı. Kavgada aldıkları darp ile 2 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar tedavi edilmek üzere Kızıltepe Devlet hastanesine kaldırıldı.
Olayda yaralanan 2 kişinin hayati bir tehlikeleri olmadığı, durumlarının iyi olduğu belirlendi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Mardin otogarında taşlı sopalı kavga, yaralananlar var
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki otogarda taşlı sopalı kavga çıktı. Öfkesine hakim olamayan iki tarafından tartışması polisin biber gazlı müdahalesi ile son buldu, yaralananlar var...
Kızıltepe ilçe otogarı yerleşkesinde iki grup arasında sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede alevlenerek taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
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