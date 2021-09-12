Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya’da seyir halindeki otomobilin sürücüsü uyuyunca park halindeki araca çarptı.

DİREKSİYON BAŞINDA UYUYA KALDI

Kocaeli’den memleketi Tokat’a giden Ahmet Esen’in kullandığı hafif ticari araç, Amasya merkeze bağlı Ezinepazar köyünde sürücüsünün direksiyon başında uyuması üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 05 BC 527 plakalı otomobile çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İki araçta da büyük çapta hasar oluştu. Çarpan araçtan yara almadan çıkan sürücü ve yanındaki karısı ile oğlu ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise kaza alanında inceleme yaptı.

“ARABAM KULLANILMAZ HALE GELDİ”

Metrelerce sürüklenen otomobilin ise oraya tesadüfen park edildiği ortaya çıktı. Sahibi Harun Aydın, “Sabah arabayı park edip servisle işime gittim. Sürekli oraya bırakmazdım. Arkadaşlarım aracımın kaza yaptığını söylediklerinde şaka sandım. Gelip baktığımda arabamın kullanılamaz hale geldiğini gördüm” diye konuştu.

“İYİ Kİ DE BENİM ARABAMA VURMUŞ”

Çarpmanın etkisiyle metrelerce öteye sürüklenip kullanılmaz hale gelen otomobilini tesadüfen oraya park ettiğini belirten un fabrikası işçisi Harun Aydın, “İyi ki de benim arabama vurmuş. Yoksa beton duvara vuracaktı. Üç kişi canından olabilirdi” dedi.

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