Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'da husumetlilerin tartışması kavgaya dönüştü, 2 kişi silahla vuruldu. İddiaya göre, Y.C. ve A.A. aralarında husumet bulunan İ.G. ile Arifbey Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki evine giderek tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.G, iki kişiye tüfekle kurşun yağdırdı. Yaralanan Y.C. ve A.A, hızla bölgeden uzaklaşarak Fatih Mahallesi'ndeki evlerine döndü. Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli İ.G. ise polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.



Sakarya'da bir polis tartıştığı kayınbiraderini vurdu Sakarya'da meydana gelen olayda kayınbiraderini ile tartışan polis memuru öfkesine kapılıp silahına sarıldığı gibi başladı kurşun yağdırmaya. Polis gözaltına alınırken, yaralı adam ise hastaneye kaldırıldı...



Adana'da husumetli aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı Adana'nın Feke ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

