DUYGU YILMAZ

Yaşa ve cinsiyete göre su içme alışkanlıkları farklılık gösterse de her bireyin günlük ortalama 2 ila 2,5 litre su tüketmesi büyük önem taşıyor. Fakat günlük su tüketimine dikkat etmeyenlerin sayısı hiç de az değil. Su içme alışkanlığı kazanmak için tüyolara kulak verebilirsiniz.

Plan oluşturup not alın: Su içme alışkanlığı kazanmak için öncelikle kendinize bir hedef belirleyin. Günlük 10 bardak su içeceğim diye güne başlayın ve buna uymaya çalışın. İçtiğiniz miktarı da not alın.

Suyunuzu yanınızda taşıyın: Yolda, işteyken, okula giderken her daim suyunuz çantanızda olsun. Böylelikle elinizi her çantanıza attığınızda su içmeyi hatırlayacaksınız.

İlk tercihiniz su olsun: Birçoğumuz gün içerisinde sayısız çay ya da kahve gibi içecekler tüketiyoruz. Hâliyle bugünlerde su içtiğimiz miktarda ister istemez düşüyor. Bu tarz içeceklerin yerine suyu tercih edebilirsiniz. Yemeklerin yanında gazlı içecek yerine su içtiğinizde sindirim sisteminizin de daha iyi çalıştığını fark edeceksiniz.

Suyunuzu tatlandırın: Çoğu insan suyun tadından hoşlanmıyor. Ancak suyu çeşitli aromalarla tatlandırmak mümkün. Örneğin suyunuzun içine atacağınız meyve, tarçın ya da limonun vereceği aroma ile âdeta bir meyve suyu içiyormuş gibi hissedebilirsiniz.

Hatırlatıcıdan yararlanın: Su içme alışkanlığı kazanmak hemen her alışkanlıkta olduğu gibi belli bir süre istiyor. İçmek istiyor ancak günlük hayatın koşuşturmacasında unutuyorsanız telefonunuza su tüketimine dair uygulama indirebilir ya da telefonunuzun alarm kısmını düzenleyebilirsiniz.

Alışveriş yapın: Kendinize suyu sevdirmenin yollarını arayın. Örneğin zevkinize göre renkli, şekil şekil bardak ve su şişeleri satın alın. Böylece su içmek sizin için bir görev olmaktan çıkacaktır.

Uyku öncesi ve sonrası su için: Yatağınızın başucunda her daim bir şişe su bulunsun. Uyurken ve uykudan uyandığınızda ilk iş bir bardak su için. Güne bir bardak su içerek başlarsanız kendinizi daha zinde hissedersiniz.

