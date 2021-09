Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Güneşin tenimizi tatlı tatlı ısıttığı sıcacık yaz günleriyle vedalaşma vakti çoktan geldi. Eylül ayının gelişiyle birlikte sonbahara merhaba dedik. Sonbahar denildiğinde ilk akla dökülen sarı yapraklar ve yağmur geliyor. Ancak sarının, yeşilin, kırmızının bin bir tonunu göreceğiniz en renkli mevsimlerden de biri aslında… Yine de soğuyan hava ve sonbahar hüznü ile dolabımız da yazın cıvıltısından ister istemez uzaklaşıyor.

Peki, gardırobunuz yeni mevsime hazır mı?

Trençkot: Sonbahar-kış koleksiyonunun olmazsa olmaz parçalarından biri tabii ki trençkotlar. Trençkot, mevsim geçişlerinin en sevilen ve en çok tercih edilen ceket çeşididir. Hafif, yağmura dayanıklı ama terletmeyen bir palto ihtiyacıyla doğan trençkot, her daim modası geçmeyen yegâne giysidir. Trençko-tun kendine has tarzı, onu kombinlediğiniz her kıyafeti bambaşka bir asalete taşıyacaktır. Bu yüzden genellikle deve tüyü, bej, siyah ve lacivert renklerde görmeye alıştığımız trençkotu da sonbahar alışveriş listenize ekleyin.

Deri ceket: Sonbahar dolabınızda deri ceket de olmazsa olmazlardan. Havalar soğuk deseniz değil, sıcak deseniz hiç değil. İşte bu yüzden sonbaharın vazgeçilmez parçası deri ceketler her kadının dolabında yer almalı. Üstelik kaliteli bir ceket alırsanız uzun yıllar giyebilirsiniz. Modası asla geçmeyen deri ceketi klasik kışlık bir elbiseyle ya da kot pantolonla rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

Sweatshirt’ler: Sonbahar mevsiminin en kullanışlı, en sevilen parçalarından biri kuşkusuz sweatshirt’ler… Binbir çeşit sweatshirt modellerini havaların soğumasıyla birlikte daha çok göreceğiz. Sweatshirt’leri sadece spor yaparken değil hemen her parçayla kombinlemek mümkün. Örneğin kumaş pantolon ve kalem eteğin üzerine de sweatshirt giyerek tarzınızı konuşturabilirsiniz.

Retro hırkalar: Annenizin hatta şanslıysanız anneannenizin gençlik dönemine ait retro hırkaları ele geçirmenin zamanı geldi. Nostalji kokan bol hırkalar kot ve kalem eteklerin vazgeçilmez parçası olacak.

Yağmur çizmesi: Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bol yağmurlu geçen günlerde yağmur çizmesi de en büyük kurtarıcınız olacaktır. Boy boy, renk renk çizmelerden bir tane dolabınıza eklemeyi unutmayın.

Avrupalı hazır giyimci rotayı Türkiye’ye çevirdi Çin ile Avrupa arasındaki pamuk krizi büyüyor. Batılı şirketler, Çin’in Sincan’daki pamuk tarlalarında 2,6 milyon ‘Uygur Türkü’nü zorla çalıştırdığı gerekçesiyle bütün siparişlerini kesti. Dev markaların siparişleri, üretimde Sincan pamuğu kullanmayan Türkiye’ye kayıyor.