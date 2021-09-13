Erzurum’un İspir ilçesi Başköy Gültepe Mahallesi'nde yol genişletme çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Tam o esnada çalışma yapan iş makinası içerisindeki işçi Mustafa Şahan (27) sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ettikleri gibi yetkilere haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, İspir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Sağlık ekipleri işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen işçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Sivas'ta korkunç iş kazası! Sivas'ta meydana gelen korkunç iş kazasında tamir etmeye çalıştığı iş makinesinin hidrolik sistemine başı sıkışan genç feci şekilde can verdi.
Balıkesir'de iş kazası: Bir işçi feci şekilde hayatını kaybetti Balıkesir'in Marmara ilçesinde ilgili çalışmalar sırasında hafriyat kamyonundan dökülen hafriyatın altında kalmamak için kaçan işçi Erol T., uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.
Erzurum'da feci iş kazası!
Erzurum'da feci bir iş kazası oldu. Heyelan iş makinasının üstüne geldi, içindeki işçi sıkışarak can verdi.
Erzurum’un İspir ilçesi Başköy Gültepe Mahallesi'nde yol genişletme çalışması sırasında heyelan meydana geldi. Tam o esnada çalışma yapan iş makinası içerisindeki işçi Mustafa Şahan (27) sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark ettikleri gibi yetkilere haber verdi. Olay yerine gelen jandarma, İspir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Sağlık ekipleri işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı.
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