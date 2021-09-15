Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Yeni Stadyum önünde yaşanan olayda İ.A. ve İ.A.Y yol kenarında otururken araçla gelen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında devriye gezen polis ekiplerini gören zanlılardan biri otomobille kaçarken diğeri ise yaya halde tarlaya kaçtı. Güvenlik güçleri kaçan şahısları kovalarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.A. ve İ.A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken güvenlik güçleri olayla ilgili incelemeye başlattı, öte yandan kaçan şahısları arama çalışmaları devam ediyor.
Bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirmeye çalışırken silahlı saldırıya uğradı Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsü şoförü Şahin Körpe, bayılan yolcusunu hastaneye yetiştirmek isterken silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Kahvehanede silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var Samsun'da bir kahvehanede çıkan silahlı kavga sonrası bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Diyarbakır'da yol kenarında oturan gençler silahlı saldırıya uğradı
Diyarbakır'da yol kenarında oturan 2 arkadaş silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar ise polisi görünce kaçtı.
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Yeni Stadyum önünde yaşanan olayda İ.A. ve İ.A.Y yol kenarında otururken araçla gelen şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında devriye gezen polis ekiplerini gören zanlılardan biri otomobille kaçarken diğeri ise yaya halde tarlaya kaçtı. Güvenlik güçleri kaçan şahısları kovalarken çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.A. ve İ.A.Y. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alırken güvenlik güçleri olayla ilgili incelemeye başlattı, öte yandan kaçan şahısları arama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler : silahlı saldırı,haberler,diyarbakır,