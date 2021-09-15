Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB ekipleri, Maltepe Aydınevler mevkii D-100 Kara Yolu Kadıköy istikametinde yolun sağ şeridinin bir bölümünü trafiğe kapatarak, bakımsızlıktan kuruyan dikey bahçeyi söktü. Bu duruma çok sayıda vatandaş tepki gösterdi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu da “CHP’li İBB yeni güne yine yapmaya çalışarak değil, bozmaya çalışarak başlamış; İstanbul’a güzellik katan, egzoz emisyonunu, ses kirliliğini azaltan Maltepe’deki dikey bahçeleri kaldırmaya çalışarak” dedi. Öte yandan, İBB, bu kararı bahçelerin bakım bedelleri yüksek olduğu gerekçesiyle aldığını savunmuş, yeşillik ve çiçeklerin yerine duvarlara grafiti yapılacağını bildirmişti.